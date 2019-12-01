La educación es el camino para transformar Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 13:46:10

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán visitó un preescolar para conocer las necesidades y llevar el programa Échale una Mano a las Escuelas, un esfuerzo ciudadano que ya ha beneficiado a más de 950 planteles en colonias, comunidades y tenencias de Morelia.

Barragán destacó que mejorar las escuelas es una tarea esencial para fortalecer la educación y avanzar en la recuperación de la paz .

“La educación cambia vidas. Por eso seguimos en territorio, trabajando con maestras, maestros y familias para que nuestras niñas y niños tengan espacios dignos para aprender”, mencionó.

Durante la intervención, madres, padres y docentes agradecieron que se interese por las escuelas.

“Estas mejoras sí se notan y ayudan mucho a nuestros hijos”, expresaron integrantes de la comunidad escolar.

El diputado reiteró que Échale una Mano a las Escuelas seguirá recorriendo Morelia, porque la transformación empieza desde las aulas y junto a la gente.