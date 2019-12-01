La Dra. Claudia Sheinbaum está cumpliendo con Michoacán y atendiendo directamente las necesidades de sus regiones: Jesús Mora

La Dra. Claudia Sheinbaum está cumpliendo con Michoacán y atendiendo directamente las necesidades de sus regiones: Jesús Mora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 13:04:20
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Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó la visita de la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a Pátzcuaro y Apatzingán como una muestra de la atención que el Gobierno de México mantiene sobre las necesidades de las distintas regiones del estado. Señaló que la gira presidencial permite dar seguimiento a los compromisos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, particularmente en materia de bienestar, desarrollo regional y seguridad.

Mora subrayó la importancia de que la Presidenta visite Apatzingán, una región donde la población demanda mayor seguridad, oportunidades económicas y atención a las causas de la violencia. Destacó que la agenda contempla el programa Finabien Mujeres, mientras que la presencia presidencial en Pátzcuaro permitirá mantener el contacto con otra región estratégica para el desarrollo de Michoacán. Asimismo, recordó que el Gobierno federal proyecta 83 mil viviendas mediante el programa Vivienda para el Bienestar en la entidad, además de impulsar apoyos dirigidos a las mujeres.

Finalmente, el dirigente morenista señaló que la undécima visita de la Dra Claudia Sheinbaum a Michoacán refleja la importancia que tiene el estado dentro de la agenda nacional. Consideró que la coordinación entre la Federación y el gobierno del Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla es fundamental para consolidar los proyectos de infraestructura, bienestar y seguridad. «La presidenta conoce los problemas de Michoacán y está recorriendo nuestras regiones para atenderlos. Esa cercanía con la gente es fundamental para que los compromisos se conviertan en resultados», concluyó.

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