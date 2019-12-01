“La disminución de homicidios en Michoacán no es casualidad: es resultado de una estrategia sostenida y de la recuperación del control del Estado”: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que la reducción histórica del 77% en los homicidios registrada en la entidad es una muestra clara de que cuando el Estado asume su responsabilidad y actúa con coordinación, estrategia y firmeza, los resultados llegan.

“Pasamos de uno de los momentos más críticos en octubre de 2021, con 259 casos mensuales, a una cifra de 60 homicidios al cierre de marzo de 2026. Esto no es un dato aislado, es la confirmación de un descenso sostenido que refleja un cambio de fondo en la forma de atender la seguridad”, señaló.

Mora González subrayó que durante años la violencia creció de manera sistemática, particularmente entre 2016 y 2021, cuando los homicidios no solo aumentaron, sino que alcanzaron su punto más alto. Frente a ese escenario, explicó, el actual gobierno encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, junto con la Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos Torres Piña, y con el respaldo de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las corporaciones estatales como la Guardia Civil de Michoacán, decidió romper con la inercia de simulación y construir una estrategia basada en la coordinación institucional, el uso de inteligencia y la presencia territorial del Estado.

“Hoy Michoacán registra un promedio de 1.9 víctimas de homicidio por día, la cifra más baja en más de una década. Esto habla de una tendencia clara, pero también de algo más profundo: la recuperación paulatina de la paz”, afirmó.

El dirigente partidista enfatizó que estos resultados no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de un proceso más amplio de transformación que busca atender las causas estructurales de la violencia, fortalecer las instituciones y devolverle al pueblo la tranquilidad.

“Durante mucho tiempo se normalizó la violencia como si fuera inevitable. Hoy se está demostrando que no lo es. La seguridad no se construye con discursos, sino con decisiones firmes, coordinación real y una visión de largo plazo”, agregó.

Finalmente, Jesús Mora hizo un llamado a dimensionar estos avances con responsabilidad, evitando lecturas superficiales o interesadas.

“¿Qué significa realmente este descenso? Significa que hay menos familias en duelo, menos comunidades marcadas por la violencia y más condiciones para reconstruir el tejido social. Ese es el verdadero sentido de estos resultados”, concluyó.