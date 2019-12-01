Morelia, Michoacán; 25 de noviembre de 2026.- La cultura, el arte y la música son herramientas que construyen paz y contribuyen al desarrollo de una sociedad, afirmó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante la inauguración de la 60ª edición del Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”, uno de los encuentros musicales más emblemáticos de la ciudad.

En la Catedral de Morelia, el alcalde destacó el significado especial de esta celebración, al recordar que hace seis décadas, cuando Alfonso Vega Núñez creo este importante festival, también era presidente municipal su abuelo, Alfonso Martínez Hernández.

El Alcalde compartió que tuvo la oportunidad de acompañar el festival en su 50 aniversario y ahora, como presidente municipal, celebrar sus seis décadas de trayectoria, durante las cuales ha crecido y se ha consolidado como una tradición que une a las familias y proyecta a Morelia en el ámbito internacional.

Asimismo, señaló que éste es uno de los festivales que permitió también consolidar el que hace nueve años se declarara a Morelia como ciudad creativa de la música por la UNESCO; y afirmó que, además de generar turismo, empleos y desarrollo, la cultura tiene un papel fundamental en la construcción de paz, al ofrecer a niñas, niños, jóvenes y familias espacios para crecer y convivir a través del arte.

“Pero además de eso, construye paz. Y la cultura, el arte, la lectura construyen paz, pero sin duda alguna la música hace que un joven, un niño, una persona, una familia, se desarrolle en torno a la paz”, dijo.

Finalmente, el presidente municipal refrendó el compromiso de seguir apoyando festivales que enaltecen a la ciudad y convocan a visitantes a disfrutar de su riqueza cultural. “Esperamos que sigan los 70, los 80, los 90 y muchos años más”, expresó, al reconocer el trabajo y la unión que han permitido mantener vivo este encuentro durante seis décadas.

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano; el presidente del Festival Internacional de Órgano, Juan Bosco Vega Parrales, así como representantes de los gobiernos federal y estatal. El concierto inaugural estuvo a cargo del director de orquesta y compositor moreliano Ludwig Carrasco, al frente de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), con la participación del organista Gabriel Marghieri, titular de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, y la soprano de origen francés Clara Orif.

El Festival Internacional de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez” se desarrolla del 24 de noviembre al 9 de diciembre, conmemorando 60 años de historia, música y tradición que mantienen a Morelia como un referente cultural.