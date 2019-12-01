La coordinación entre gobiernos fortalece el desarrollo de Michoacán: Humberto Jiménez Solís

La coordinación entre gobiernos fortalece el desarrollo de Michoacán: Humberto Jiménez Solís
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 20:01:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán a 26 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, afirmó que Michoacán atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional y de resultados gracias al trabajo conjunto entre las autoridades locales y el Gobierno del Estado, encabezado por el maestro Alfredo Ramírez Bedolla.

"El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, y contar con un gobernador municipalista, es fundamental y hoy debemos reconocer el apoyo hacia las comunidades originarias, trabajando en conjunto con los presidentes municipales y las autoridades de autogobierno”, expresó el edil.

Humberto Jiménez destacó que la suma de esfuerzos entre los municipios y el Estado permite dar respuesta a los principales desafíos en materia de infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico y atención a las comunidades rurales e indígenas, donde la coordinación es clave para lograr un desarrollo equitativo.

Subrayó que un gobierno municipal no puede avanzar de manera aislada, sino a través de la colaboración institucional y la planeación compartida, que asegure la correcta aplicación de los recursos y la ejecución de programas con sentido social. “Cuando los distintos niveles de gobierno comparten objetivos y responsabilidades, los beneficios llegan a más personas y las obras perduran en el tiempo”, añadió.

El presidente municipal señaló que la relación de respeto y trabajo con el Gobierno del Estado ha permitido concretar proyectos importantes para Los Reyes y su región, en rubros como el mejoramiento urbano, la rehabilitación de caminos como carreteras y el impulso a la economía local, consolidando una agenda común de desarrollo.

Es por ello, que su administración apuesta a la coordinación institucional con el Gobierno del Estado y Federación, priorizando el bienestar de las familias reyenses y la construcción de un Michoacán más justo, moderno y con oportunidades para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Chofer de camión fallece tras discutir con un pasajero en Monterrey, Nuevo León
Golpe contundente al crimen en Sinaloa: decomisan media tonelada de estupefaciente en una bodega de Culiacán
Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios