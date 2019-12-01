La coordinación entre gobiernos fortalece el desarrollo de Michoacán: Humberto Jiménez Solís

Los Reyes, Michoacán a 26 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, afirmó que Michoacán atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional y de resultados gracias al trabajo conjunto entre las autoridades locales y el Gobierno del Estado, encabezado por el maestro Alfredo Ramírez Bedolla.

"El trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, y contar con un gobernador municipalista, es fundamental y hoy debemos reconocer el apoyo hacia las comunidades originarias, trabajando en conjunto con los presidentes municipales y las autoridades de autogobierno”, expresó el edil.

Humberto Jiménez destacó que la suma de esfuerzos entre los municipios y el Estado permite dar respuesta a los principales desafíos en materia de infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico y atención a las comunidades rurales e indígenas, donde la coordinación es clave para lograr un desarrollo equitativo.

Subrayó que un gobierno municipal no puede avanzar de manera aislada, sino a través de la colaboración institucional y la planeación compartida, que asegure la correcta aplicación de los recursos y la ejecución de programas con sentido social. “Cuando los distintos niveles de gobierno comparten objetivos y responsabilidades, los beneficios llegan a más personas y las obras perduran en el tiempo”, añadió.

El presidente municipal señaló que la relación de respeto y trabajo con el Gobierno del Estado ha permitido concretar proyectos importantes para Los Reyes y su región, en rubros como el mejoramiento urbano, la rehabilitación de caminos como carreteras y el impulso a la economía local, consolidando una agenda común de desarrollo.

Es por ello, que su administración apuesta a la coordinación institucional con el Gobierno del Estado y Federación, priorizando el bienestar de las familias reyenses y la construcción de un Michoacán más justo, moderno y con oportunidades para todas y todos.