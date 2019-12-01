La Constitución se respeta, defenderemos la soberanía nacional: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 11:00:07

Apatzingán, Michoacán, a 24 de octubre del 2026.- La Constitución Mexicana se respeta y se cumple, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ello en el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al municipio de Apatzingán. Recalcó la necesidad de la defensa de la soberanía nacional.

En su intervención, el mandatario estatal recalcó que Apatzingán es la tierra de los Sentimientos de la Nación, pues fue aquí donde el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón escribió los Sentimientos de la Nación, donde plasmó el ideal de defender con valentía la soberanía nacional de la intervención extranjera.

Recordó también que acaba de conmemorarse el 212 aniversario de la constitución de 1814 decretada un 22 de octubre por José Maria Morelos y Pavón.

“Apatzingán es la tierra de los Sentimientos de la Nación”, manifestó.