La confianza se gana con resultados y actuaciones apegadas a la ley: magistrada Laura Alanís

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- “La confianza no se construye de un día para otro ni depende de una sola institución. Se gana con resultados, con actuaciones apegadas a la ley y con la certeza de que cada etapa del proceso se realiza con seriedad y responsabilidad”, afirmó la magistrada presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán Laura Elena Alanís García durante la entrega de reconocimientos “Sentimientos de la Nación”.

En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, se distinguió a quienes procuran justicia en el estado, la magistrada señaló que “reconocer a las y los agentes es reconocer el punto de partida de una cadena de actuaciones que exige coordinación, rigor y profesionalismo. La procuración y la impartición de justicia no son tareas aisladas; son etapas que se complementan y que necesitan de la colaboración institucional para ofrecer resultados. Y hoy podemos decir que esa coordinación está dando resultados.”

Agregó que en un comparativo del periodo de enero a agosto de 2025 con el mismo lapso de 2026, en el sistema de justicia penal oral, los cuadernos iniciados con personas detenidas aumentaron 210% en todos los centros de justicia del estado. Las solicitudes de órdenes de cateo crecieron 61% en Apatzingán, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro; la calificación de legalidad de las detenciones se incrementó 246% en todas las regiones judiciales, y las vinculaciones a proceso aumentaron 51% en Michoacán.

Asimismo, destacó que actualmente, el 95% de las solicitudes de cateo son concedidas y el 93% de las personas puestas a disposición de los jueces son vinculadas a proceso. “Estas cifras reflejan una mayor actividad en el sistema de justicia y muestran que los asuntos están llegando a los tribunales con elementos que permiten a las personas juzgadoras analizar y resolver conforme a derecho.”

Finalmente, Alanís García compartió avances en la confianza ciudadana, recordó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, del INEGI, que reporta que el 60.1% de la población en Michoacán confía en las juezas y los jueces, frente al 52.4% registrado en 2025, lo que representa un incremento de 7.7 puntos porcentuales y coloca al estado por encima de la media nacional, que es de 58.3%.