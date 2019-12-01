La certeza jurídica llega a las familias de Los Reyes, entrega Humberto Jiménez con INSUS escrituras

Los Reyes, Michoacán, a 18 de enero del 2026.– La certeza jurídica y la tranquilidad patrimonial continúan llegando a las familias de Los Reyes, afirmó el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, quien encabezó la entrega de escrituras a vecinas y vecinos de la colonia Héroes de Nacozari, acción realizada en coordinación con personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Durante el evento, el alcalde destacó que contar con escrituras representa un paso fundamental para brindar seguridad y estabilidad a las familias, ya que garantiza legalmente su patrimonio y les abre la puerta al acceso a servicios básicos y programas de desarrollo. “Estas acciones fortalecen los hogares y construyen un mejor futuro para nuestra gente”.

El INSUS, organismo del Gobierno de México, tiene como objetivo regularizar la propiedad de terrenos y viviendas, principalmente en asentamientos irregulares y en apoyo a familias de bajos recursos, otorgando certeza jurídica mediante la entrega de escrituras, a través de programas como el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH).

En el municipio de Los Reyes, el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el INSUS ha permitido avanzar en la regularización de predios, como en el caso de la colonia Héroes de Nacozari, dentro de programas nacionales como el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Con estas acciones, sostuvo el alcalde de Los Reyes es un avance y estabilidad a las familias beneficiadas, por lo que, se seguirá gestionando y trabajando de la mano con las instancias estatales y federales para garantizar derechos, fortalecer el patrimonio familiar y construir un municipio con mayor justicia social y bienestar para todas y todos.