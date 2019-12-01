La certeza jurídica llega a las familias de Los Reyes, entrega Humberto Jiménez con INSUS escrituras

La certeza jurídica llega a las familias de Los Reyes, entrega Humberto Jiménez con INSUS escrituras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 18:18:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 18 de enero del 2026.– La certeza jurídica y la tranquilidad patrimonial continúan llegando a las familias de Los Reyes, afirmó el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, quien encabezó la entrega de escrituras a vecinas y vecinos de la colonia Héroes de Nacozari, acción realizada en coordinación con personal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Durante el evento, el alcalde destacó que contar con escrituras representa un paso fundamental para brindar seguridad y estabilidad a las familias, ya que garantiza legalmente su patrimonio y les abre la puerta al acceso a servicios básicos y programas de desarrollo. “Estas acciones fortalecen los hogares y construyen un mejor futuro para nuestra gente”.

El INSUS, organismo del Gobierno de México, tiene como objetivo regularizar la propiedad de terrenos y viviendas, principalmente en asentamientos irregulares y en apoyo a familias de bajos recursos, otorgando certeza jurídica mediante la entrega de escrituras, a través de programas como el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH).

En el municipio de Los Reyes, el trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el INSUS ha permitido avanzar en la regularización de predios, como en el caso de la colonia Héroes de Nacozari, dentro de programas nacionales como el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Con estas acciones, sostuvo el alcalde de Los Reyes es un avance y estabilidad a las familias beneficiadas, por lo que, se seguirá gestionando y trabajando de la mano con las instancias estatales y federales para garantizar derechos, fortalecer el patrimonio familiar y construir un municipio con mayor justicia social y bienestar para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a José Adrián “N” por homicidio cometido en Tierra Blanca, Guanajuato
Localizan durante la madrugada de este domingo restos humanos en la carretera Valle de Santiago–Yuriria
Tras cateo en Morelia, Michoacán, aseguran estupefacientes y detienen a una persona en el fraccionamiento Villas del Pedregal
Vuelca tráiler en la carretera La Piedad-Yurécuaro; solo hubo daños materiales 
Más información de la categoria
Madre pide clemencia al mayor capo de Michoacán: suplica la liberación de su hijo de 16 años, entregado a la delincuencia por policías municipales desde octubre
Federación y estado revientan estructura criminal en Huetamo, Michoacán: aseguran armamento, aves exóticas y una tonelada y media de estupefaciente; hay 8 detenidos
Así fue el doble feminicidio en Cuautitlán; hombre usó martillo para ultimar a su exesposa y exsuegra para raptar a su hija
Partido Verde tensa bloque oficialista por Reforma Electoral; piden ser tratados como pares a Morena
Comentarios