La capacitación jurídica es fundamental para combatir la impunidad en Michoacán: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 17:03:37

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, reconoció el esfuerzo académico de las y los egresados de la segunda generación de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, durante la ceremonia de graduación realizada en la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

El legislador señaló que la preparación de los profesionales del Derecho es indispensable para mejorar la procuración de justicia, garantizar el respeto a los derechos humanos y responder a las exigencias de una sociedad que demanda instituciones más eficaces.

“Michoacán necesita profesionales del Derecho cada vez mejor preparados, capaces de actuar con responsabilidad y sensibilidad ante quienes buscan justicia. La preparación académica debe reflejarse en una mejor atención a la ciudadanía”, expresó Baltazar Gaona.

Durante la ceremonia, realizada por invitación del maestro Israel Vega Rodríguez, vicefiscal coordinador y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, el diputado felicitó a quienes concluyeron esta etapa de especialización y reconoció su dedicación para continuar preparándose.

Gaona García sostuvo que uno de los principales desafíos de las instituciones encargadas de procurar justicia es recuperar la confianza ciudadana mediante actuaciones profesionales, procedimientos apegados a la legalidad y resultados que permitan combatir la impunidad.

“La justicia no puede esperar y tampoco puede improvisarse. Necesitamos mujeres y hombres que conozcan la ley, que la apliquen correctamente y que comprendan la responsabilidad que tienen frente a las víctimas y sus familias”, manifestó el presidente del Congreso, al reiterar su reconocimiento a las y los nuevos maestros en Derecho Penal y Procesal Penal.