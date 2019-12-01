"La Calle Tiene Voz” llega a Cotzurio para acercar la prevención de las violencias a las juventudes

Morelia, Michoacán; 5 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), continúa llevando el programa “La Calle Tiene Voz” a distintos espacios educativos para hablar con las juventudes sobre la prevención de las violencias, pero también para escucharles y abrir espacios donde puedan expresarse.

Esta vez, la jornada llegó a la localidad de Cotzurio, donde estudiantes de la telesecundaria Fernando Montes de Oca Escuela y del Telebachillerato Núm. 104 participaron en pláticas y actividades lúdicas. La actividad se llevó a cabo con la colaboración de jóvenes de la comunidad que se sumaron a esta iniciativa por su interés en generar espacios a las juventudes de comunidades cercanas a Morelia.

En la jornada también participó la rapera Catrina Negra, quien compartió cómo este género musical puede ser una forma de contar historias, expresar lo que sentimos y hacer escuchar nuestras ideas.

A través de “La Calle Tiene Voz”, Semmujeris busca que la prevención de las violencias no se quede solamente en un discurso, sino que llegue a las escuelas y a los espacios donde conviven las juventudes, con actividades que conecten con sus intereses y experiencias.

De esta forma, el Ayuntamiento promueve espacios para escuchar a las juventudes, darles herramientas y abrir espacios para que hagan escuchar su voz también es construir comunidades más libres de violencia.