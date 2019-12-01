La 4T te escucha recoge en Múgica propuestas para el campo, los caminos y la salud: Jesús Mora

Múgica, Michoacán, 27 de octubre de 2026.— Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, participó junto con el coordinador Carlos Torres Piña en el encuentro de La 4T te escucha. Señaló que estos espacios permiten conocer qué preocupa a las familias, qué avances reconocen y qué consideran necesario corregir para construir el segundo piso de la transformación.

En las mesas de trabajo, que reunieron a cerca de 500 personas y registraron 74 participaciones, se plantearon necesidades del campo y la economía regional: créditos accesibles para productores, empleo y mejores caminos para sacar las cosechas. También se habló de la rehabilitación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la atención educativa. Mora sostuvo que propuestas como estas deben tener lugar en las decisiones sobre el futuro de Michoacán.

El dirigente llamó a escuchar también las críticas y los desacuerdos, y a abrir la participación a agricultores, trabajadores, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. En una región marcada por la historia del reparto agrario, recordó la enseñanza del general Lázaro Cárdenas: para atender las necesidades del pueblo, quienes hacen política deben conocerlas de cerca.

Finalmente, Jesús Mora afirmó que el proceso interno de Morena concluyó con la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal y llamó a cerrar filas en torno al proyecto de transformación. Subrayó que esa unidad debe demostrarse en el trabajo con la gente y en la atención a los planteamientos recogidos durante el encuentro.