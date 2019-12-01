Kuri González: Querétaro avanza en universalización de salud sin IMSS Bienestar

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:59:47

Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que la entidad continúa trabajando para universalizar los servicios de salud, a pesar de no estar adherida al esquema de IMSS Bienestar.

Reconoció que esta estrategia forma parte del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud del estado, y las autoridades federales.

Reiteró que no ha considerado unirse al sistema federal de salud, ya que considera que el sistema estatal ha funcionado bien y ha dado resultados positivos para los queretanos.

“Por supuesto que tenemos universalidad; ya es parte de lo que estamos haciendo y lo está trabajando la Secretaría de Salud (SESA)”, dijo.

Mencionó que existe comunicación constante con instancias federales para fortalecer la atención médica en la entidad y colaborar en temas relacionados con el sistema de salud.

Recalcó que en cuanto a la infraestructura hospitalaria, los retos que enfrenta el Hospital General debido al crecimiento poblacional, especialmente en la disponibilidad de camas.

“Sí, a veces se nos complica el número de camas que nos faltan para atender a los que llegan, pero seguimos trabajando en eso”.

Explicó que se está analizando la posibilidad de realizar inversiones adicionales para ampliar la capacidad hospitalaria, aunque mencionó que existen limitaciones presupuestales.