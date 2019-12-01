Juzgado en Línea fortalece acceso a la justicia: 92 asuntos atendidos en menos de un mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 10:20:39

Morelia, Michoacán, 09 de octubre de 2026.- A poco más de tres semanas de iniciar funciones, el Juzgado Civil en Línea de Morelia, ha recibido 92 asuntos, de los cuales 64 corresponden a materia familiar y 28 a materia civil, como parte de la estrategia del Nuevo Poder Judicial de Michoacán para ampliar las vías de acceso a la justicia mediante el uso de herramientas digitales.

Del total de asuntos recibidos, 69 se encuentran en trámite, 10 fueron desechados, uno concluyó por desistimiento y 12 han sido resueltos, de acuerdo con el corte de información al 5 de octubre.

Entre los asuntos atendidos se encuentran procedimientos de jurisdicción voluntaria relacionados con divorcios por mutuo consentimiento, acreditación de hechos de concubinato, dependencia económica, rectificación de actas, levantamiento de actas de defunción y diversidad de nombres, así como diversos asuntos en materia civil.

La modalidad en línea permite que determinados procedimientos puedan desarrollarse mediante herramientas digitales, facilitando el acceso de las personas usuarias a los servicios de impartición de justicia y reduciendo traslados, particularmente en asuntos que pueden ser tramitados bajo esta vía.

Los servicios de este juzgado están disponibles las 24 horas a través del Tribunal Electrónico (TRIBELEC), donde las personas usuarias pueden presentar demandas, solicitudes y promociones, consultar su expediente judicial electrónico y recibir notificaciones electrónicas, con excepción de la primera notificación o emplazamiento.

Con la puesta en marcha de este órgano jurisdiccional, el Nuevo Poder Judicial de Michoacán fortalece la incorporación de tecnología a la función judicial, con el objetivo de ofrecer alternativas de atención más accesibles, eficientes y cercanas a las necesidades de la población.