Juzgado Auxiliar con competencia en Tarímbaro y Cuitzeo atiende 58 asuntos a menos de un mes de iniciar funciones

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- A menos de un mes de haber iniciado funciones, el Juzgado Auxiliar de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y Mercantil del Distrito Judicial de Morelia, con competencia en los municipios de Tarímbaro y Cuitzeo, ha recibido 58 asuntos, como parte de las acciones del Poder Judicial de Michoacán para acercar la justicia a las personas y contribuir a una atención más oportuna de los procesos.

Del total de asuntos recibidos al corte del 9 de octubre, 34 corresponden a materia civil, 19 a familiar y 5 a mercantil. Los expedientes comprenden diversos procedimientos, entre ellos juicios sucesorios, divorcios, guarda y custodia, rectificación de actas, medios preparatorios, asuntos de jurisdicción voluntaria y procedimientos mercantiles.

Además de los asuntos ingresados, el Juzgado ha atendido 30 exhortos, 2 requisitorias y 3 órdenes de protección, lo que refleja la diversidad de actuaciones que se realizan desde este órgano jurisdiccional para responder a las necesidades de las personas usuarias de los municipios bajo su competencia.

En cuanto al estado procesal de los expedientes, 25 se encuentran en trámite, 16 han sido desechados, 12 están prevenidos y 5 se encuentran en proceso, de acuerdo con el corte de información correspondiente.

La puesta en marcha de este Juzgado forma parte de las acciones emprendidas por el Nuevo Poder Judicial de Michoacán para acercar los servicios de impartición de justicia a la población, atender de manera especializada las necesidades de los distritos y contribuir a la disminución de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

Con su funcionamiento, las personas de Tarímbaro y Cuitzeo cuentan con un órgano especializado para la atención de asuntos civiles, familiares y mercantiles, fortaleciendo así el acceso a una justicia completa y cercana.