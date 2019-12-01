Justicia para las víctimas; exigen responsabilidad de Leonel Godoy: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre del 2025.- Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, demandó iniciar un juicio de procedencia para desaforar a Leonel Godoy y que sea procesado como responsable de los granadazos del 15 de septiembre del 2008, así como por su presunta participación en otros delitos relacionados con el crimen organizado.

En rueda de prensa el también diputado local del tricolor apuntó que la mejor manera de honrar la memoria de los que perdieron la vida y los heridos , sería llevar ante la justicia al legislador federal.

"Exhortamos a la Fiscalía a reabrir esta investigación, ya que los únicos detenidos han sido liberados e incluso se les pretende otorgar la calidad de víctimas", indicó Valencia Reyes quien recordó que las amenazas que llegaron a teléfonos de servicio de emergencia fueron ignoradas.

El representante estatal del PRI, dijo que durante la administración de Leonel Godoy, Michoacán pasó de ser uno de los estados más seguros del país a un territorio asolado por la violencia y el crimen organizado.

" Yo no entiendo como un personaje como Leonel Godoy que endeudó al Estado, que entregó al Estado el crimen organizado, que pactó con delincuentes, que es público y notorio su participación en todos los grados en temas de delincuencia organizada, que su hermano o su medio hermano mantenía un compadrasgo con la Tuta, hoy detenido en Estados Unidos, y pues no se le hizo absolutamente nada a Leonel Godoy", puntualizó el priísta.