Juristas nacionales participan en la séptima edición de “Los retos del Derecho 2026”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:28:20

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2026.- La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desarrolla el seminario “Los retos del Derecho 2026: Nuevas perspectivas del pensamiento jurídico frente a los desafíos contemporáneos”, encuentro que reúne a académicos y especialistas de distintas instituciones del país.

Durante la inauguración, el doctor Francisco Ramos Quiróz, líder del Cuerpo Académico 172 “Transformaciones Jurídicas y Sociales del Siglo XXI”, destacó que esta actividad académica llega a su séptimo año de realización, consolidándose como un espacio para el análisis y discusión de los cambios que enfrenta actualmente el ámbito jurídico.

En la organización también participa el doctor Héctor Pérez Pintor, académico de la Universidad Michoacana, quien además forma parte del programa de ponentes de esta edición.

El seminario se lleva a cabo del 3 de noviembre al 2 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas, mediante la plataforma Zoom, con una agenda integrada por especialistas provenientes de diversas universidades y organizaciones académicas.

Entre quienes participan se encuentran María Teresa Greta Trangay Vázquez y Benjamín Revuelta Vaquero, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Yunitzillim Rodríguez Pedraza y Luis Gerardo Samaniego Santamaría, de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.

También forman parte del programa Filliberto Eduardo R. Manrique Molina, de la Universidad Autónoma de Baja California; Elizabeth Vázquez Bernal, directora del Centro de Vinculación del IPN-Morelia; María de los Ángeles Guzmán García, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como Osiris Emmanuel Díaz Estrada, Gustavo José Chávez Ortiz y Perla Gómez Gallardo, de Asefade A.C., entre otros especialistas.

La séptima edición busca fortalecer el intercambio académico y promover nuevas perspectivas sobre las transformaciones jurídicas y sociales del siglo XXI, frente a los retos contemporáneos que enfrenta el Derecho.