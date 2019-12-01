Julio César Conejo Alejos presidente en Movimiento resuelve solicitudes ciudadanas durante gira por las comunidades y colonias en Morelos, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:27:46

Villa Morelos, Michoacán, a 14 de octubre 2025 – El alcalde de Morelos, Julio César Conejo Alejos, continúa fortaleciendo la cercanía con la población como Presidente en Movimiento, recorre de manera permanente las comunidades y colonias del municipio para resolver las demandas más sentidas de las y los ciudadanos y para escuchar el sentir de los distintos sectores sociales y juntos encontrar soluciones.

Durante esta jornada, el alcalde sostuvo una reunión con comerciantes ambulantes para planear la venta del Día de Muertos, buscando que esta importante temporada transcurra con orden, respeto y equilibrio entre la tradición y la actividad económica local.

Posteriormente, visitó la Casa de la Cultura “Prof. J. Guadalupe Díaz Martínez”, donde aprovechó la ocasión para agradecer al personal su compromiso y desempeño en la promoción de actividades artísticas, culturales y educativas que fortalecen el sentido de identidad.

También realizó un recorrido por las calles de la cabecera municipal, donde saludó a vecinos y vecinas, escuchó sus inquietudes y refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana y constante.

“Presidente en Movimiento representa un gobierno que escucha, dialoga y responde; un gobierno que está presente en las calles, en los comercios, en las escuelas y en los hogares morelenses”, destacó Julio César Conejo Alejos.

Con la participación de las y los ciudadanos es como se gobierna en Morelos y se definen las obras y acciones más inmediatas para generar desarrollo y bienestar en los distintos sectores sociales, puntualizó el alcalde, tras agradecer la confianza que día a día le brinda la población de su municipio.