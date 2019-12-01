Juan Carlos Barragán siempre en territorio y cercano a las familias de Morelia

Juan Carlos Barragán siempre en territorio y cercano a las familias de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 12:49:37
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Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Con trabajo en territorio, atención directa y cercanía con la ciudadanía, Juan Carlos Barragán Vélez mantiene su compromiso de escuchar y atender las necesidades de las familias morelianas.

A través de recorridos por colonias, tenencias y comunidades, así como jornadas de salud y servicios en las Casas de Atención Mano a Mano, el líder social impulsa acciones para acercar apoyos a quienes más los necesitan.

Vecinas y vecinos han reconocido la importancia de contar con un representante que regresa a sus colonias, escuchen sus inquietudes y mantengan el contacto directo. 

“Mi compromiso es estar cerca de la gente, escuchando de frente y trabajando mano a mano para encontrar soluciones”, expresó.

El diputado reiteró que continuará recorriendo el municipio, convencido de que la confianza ciudadana se construye con presencia, trabajo constante y resultados.

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