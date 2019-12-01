Juan Carlos Barragán se consolida otro año como el diputado más productivo del Congreso del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 10:20:01

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- Durante 2025, el diputado Juan Carlos Barragán se consolidó, nuevamente, como el legislador más productivo del Congreso del Estado de Michoacán, al presentar un total de 176 iniciativas de reforma, de las cuales 45 fueron aprobadas.

Entre los temas que se reformaron estuvo la protección animal, el acceso al agua, el fortalecimiento de los derechos sociales, la seguridad, el cuidado del medio ambiente, el bienestar de las familias, las mujeres y la niñez.

“Cada iniciativa presentada responde a una necesidad real del pueblo. Nuestro compromiso es legislar con sentido social, cercanía y responsabilidad, para que las leyes sirvan y se cumplan”, señaló.

El diputado subrayó que las reformas aprobadas son resultado de caminar las calles todos los días y construir mano a mano con la gente una agenda alineada con los principios de la Cuarta Transformación.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró que seguirá impulsando una agenda activa y cercana, combinando el trabajo legislativo con la presencia en colonias, comunidades y tenencias, porque afirmó, “un diputado no solo legisla desde el Congreso, también camina y escucha al pueblo”.