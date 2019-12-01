Juan Carlos Barragán se consolida como el único ganador rumbo a la alcaldía de Morelia por Morena: DataLab Opinión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:22:46

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- El escenario político rumbo a la presidencia municipal comienza a definirse con claridad. De acuerdo con la más reciente encuesta de DataLab Opinión y Análisis S. A. de C. V., Juan Carlos Barragán se posiciona como el único perfil de Morena con una ventaja contundente y competitiva para ganar la alcaldía de la capital michoacana.

El estudio, levantado los días 13, 14 y 15 de febrero, coloca a Barragán al frente de las preferencias electorales con 40.5%, superando por más de 15 puntos a su más cercano competidor, David Cortés, quien registra 25.5%.

En contraste, otras fuerzas políticas aparecen rezagadas: Carlos Herrera Tello, de Movimiento Ciudadano, obtiene 5.0%, mientras que Guillermo Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, alcanza apenas 9.0%.

Con mil entrevistas aplicadas a personas mayores de 18 años en distintos puntos del municipio, la medición confirma una tendencia clara, la ciudadanía identifica en Barragán un liderazgo cercano, territorial y con resultados, por encima de perfiles tradicionales o alejados de las colonias y tenencias.

La ventaja no sólo es estadística, sino política. Mientras otros aspirantes dependen de estructuras partidistas, el legislador ha construido su posicionamiento con presencia permanente en colonias, gestión social directa y una narrativa enfocada en resolver problemas cotidianos como servicios públicos, seguridad y bienestar familiar.