Juan Carlos Barragán respalda la reforma electoral de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 11:51:59

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- El diputado local en el estado de Michoacán, Juan Carlos Barragán, manifestó su respaldo a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual dijo busca reducir el gasto público en partidos políticos, eliminar los plurinominales y fortalecer la democracia con legisladores electos directamente por la ciudadanía.

Barragán recordó que este año los partidos recibirán más de 10 mil millones de pesos del presupuesto público, recursos que podría destinarse a escuelas, hospitales, seguridad o programas sociales.

“No es justo que mientras hay familias que apenas completan para comer, los partidos vivan con cheques garantizados. La reforma pone orden y exige un gasto electoral más austero y responsable”, afirmó.

El legislador destacó que la propuesta contempla también eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales, para que cada curul tenga el respaldo del voto ciudadano.

Asimismo reducir el presupuesto del INE, manteniendo su autonomía y funciones, para que también sea ejemplo de austeridad.

“La política no debe ser un negocio para unos cuantos, debe ser un servicio al pueblo. La austeridad no es una moda, es un principio que hoy debe llegar también a la vida política y electoral de México”, subrayó.

Finalmente, reiteró que la reforma no busca debilitar la democracia, sino fortalecerla con un sistema más austero, más directo y más representativo, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación.