Juan Carlos Barragán rehabilita cancha con Échale una Mano a las Escuelas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 13:31:45

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- En el marco del 45 aniversario de la Escuela Secundaria Federal No. 7 “José Vasconcelos”, el diputado local Juan Carlos Barragán inauguró la cancha de usos múltiples rehabilitada mediante el programa Échale una Mano a las Escuelas, una iniciativa que busca mejorar los espacios educativos en beneficio de las y los estudiantes de Morelia.

Durante su mensaje, Barragán destacó la importancia de fortalecer la educación pública como uno de los pilares de la Cuarta Transformación, y reiteró su compromiso con las comunidades escolares de Morelia.

“La educación es la base de la transformación social. Con Échale una Mano a las Escuelas estamos dignificando los espacios donde se forman nuestras niñas, niños y jóvenes, porque creemos en la educación como herramienta de igualdad y justicia”, señaló el legislador.

El diputado reconoció a la comunidad educativa de la Secundaria José Vasconcelos” por su trabajo constante y su compromiso a lo largo de 45 años, formando generaciones de estudiantes con valores, disciplina y amor por el conocimiento.

“Ellas y ellos son quienes hacen posible la transformación todos los días desde las aulas. Su entrega, paciencia y vocación son motivo de orgullo para Michoacán”, expresó.

La rehabilitación de la cancha forma parte de las acciones del programa, Échale una Mano a las Escuelas, mediante el cual se han mejorado decenas de planteles en distintos puntos del municipio, con trabajos de pintura, reparación de aulas, bardas y espacios deportivos.