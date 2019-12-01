Juan Carlos Barragán lleva esperanza y bienestar a los hogares de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:30:53

Morelia, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- Las familias beneficiadas expresaron que durante años solicitaron apoyo al ayuntamiento panista, pero el presidente municipal solo se acercó en campaña y después no volvió y ni siquiera responde cuando se le busca. “Solo Juan Carlos Barragán regresa siempre”, coincidieron las y los vecinos

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Cientos de familias morelianas han sido beneficiadas con apoyos para la mejora y rehabilitación de sus viviendas, una acción que impulsa el diputado Juan Carlos Barragán.

“Las jefas de familia y las personas adultas mayores son el corazón de nuestra ciudad. Por eso los estamos acompañando para que puedan vivir con dignidad, en hogares seguros y en mejores condiciones”, expresó Barragán.

El legislador destacó que estas acciones forman parte de una política social que busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, alineada con los programas de bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, orientados a fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Durante los recorridos, las familias beneficiadas agradecieron el apoyo recibido, destacando que por primera vez alguien los escucha y les tiende la mano sin condicionamientos políticos.

“Tenía años pidiendo ayuda al ayuntamiento del PAN para mejorar mi casa y nadie me hacía caso”, compartió María.

“Soy mamá soltera, el presidente nos dijo en campaña que iba a regresar y nunca volvió. Es más hasta la despensas nos cobran”, comentó Alejandra.

Barragán reiteró que continuará recorriendo las colonias de Morelia para que el bienestar llegue a todas y todos, construyendo desde abajo y con la gente la transformación que Morelia necesita.

“La transformación se construye casa por casa, familia por familia. No con discursos, y menos endeudando Morelia sino con resultados que cambian vidas”, finalizó.