Juan Carlos Barragán lleva esperanza y bienestar a los hogares de Morelia

Juan Carlos Barragán lleva esperanza y bienestar a los hogares de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:30:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de octubre del 2025.- Las familias beneficiadas expresaron que durante años solicitaron apoyo al ayuntamiento panista, pero el presidente municipal solo se acercó en campaña y después no volvió y ni siquiera responde cuando se le busca. “Solo Juan Carlos Barragán regresa siempre”, coincidieron las y los vecinos

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Cientos de familias morelianas han sido beneficiadas con apoyos para la mejora y rehabilitación de sus viviendas, una acción que impulsa el diputado Juan Carlos Barragán.

“Las jefas de familia y las personas adultas mayores son el corazón de nuestra ciudad. Por eso los estamos acompañando para que puedan vivir con dignidad, en hogares seguros y en mejores condiciones”, expresó Barragán.

El legislador destacó que estas acciones forman parte de una política social que busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada, alineada con los programas de bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, orientados a fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Durante los recorridos, las familias beneficiadas agradecieron el apoyo recibido, destacando que por primera vez alguien los escucha y les tiende la mano sin condicionamientos políticos.

“Tenía años pidiendo ayuda al ayuntamiento del PAN para mejorar mi casa y nadie me hacía caso”, compartió María.

“Soy mamá soltera, el presidente nos dijo en campaña que iba a regresar y nunca volvió. Es más hasta la despensas nos cobran”, comentó Alejandra.

Barragán reiteró que continuará recorriendo las colonias de Morelia para que el bienestar llegue a todas y todos, construyendo desde abajo y con la gente la transformación que Morelia necesita.

“La transformación se construye casa por casa, familia por familia. No con discursos, y menos endeudando Morelia sino con resultados que cambian vidas”, finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán
Tras enfrentamiento detienen a tres sujetos en la colonia Morelos de Uruapan, Michoacán; un agente de Investigación resultó herido
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
En accidente, fallece motociclista en la comunidad de Unguarán de Pátzcuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Cae célula armada con Barrett calibre 50, fusiles y granadas tras balaceras y ataque a la Presidencia de Zinapécuaro, Michoacán
Productores de limón tiran cientos de kilos de fruta en calles de Apatzingán, Michoacán, en protesta por bajos precios
Circulan videos de presuntos integrantes de grupo delincuencial jalisciense en la repartición de despensas en zonas inundadas de Veracruz
Arrestan a tres generadores de violencia tras bloqueos carreteros y quema de vehículos en Chiapas
Comentarios