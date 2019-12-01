Juan Carlos Barragán lidera preferencias electorales en Morelia: PulsoMx

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 14:06:58
Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.– Juan Carlos Barragán se mantiene en la cima de las preferencias para gobernar Morelia. De acuerdo con la más reciente encuesta de PulsoMx, Morena lidera con amplitud la intención de voto para 2027.

La ventaja de Juan Carlos Barragán es amplia, alcanza el 54 por ciento de la intención de voto, frente a los panistas. 

Asimismo, donde se mide un eventual duelo entre coaliciones, Juan Carlos Barragán, como aspirante de Morena–PT–PVEM, obtiene el 53% de la intención de voto, superando con claridad a David Cortés, postulado por la alianza PAN–PRI–PRD, que registra apenas el 39%. 

La encuesta de PulsoMx se levantó del 20 al 25 de enero, mediante mil 200 entrevistas, aplicadas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en el municipio de Morelia.

