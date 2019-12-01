Juan Carlos Barragán en la cima de las encuestas para gobernar Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 15:58:35

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Encuestas realizadas posiciona al diputado Juan Carlos Barragán en la cima para gobernar el ayuntamiento de Morelia, por encima de Luis Navarro y Carlos Torres Piña.

De acuerdo a las encuestas que se han realizado a nivel local del 7 al 10 de diciembre por la plataforma Alcaldías MX, arroja que tienen un nivel de confianza del 95 por ciento que va dirigida a los votantes.

La pregunta concreta fue ¿Quién debería de ser candidato a la alcaldía de Morelia por Morena?, esto derivó en una aceptación favorable para el diputado local Juan Carlos Barragán quién resultó con un promedio de 28.1 por ciento.

En el segundo peldaño se encuentra el actual Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña con un porcentaje de 23.7 por ciento.

Otro político que destaca es Luis Navarro, actual Secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Michoacán, quien resultó con un porcentaje de 18.4 por ciento.

Al final el 11.5 por ciento lo derivaron como "otros", lo que deja entrever que al interior del partido Morena para Carlos Barragán tiene la mejor aceptación de los morelianos para que pudiera ser el próximo presidente municipal de Morelia sin la elección fuera este día.