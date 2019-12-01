Juan Carlos Barragán el morenista que mejor conoce Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 13:25:13

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2026.- El trabajo de más dos décadas recorriendo colonias, comunidades y tenencias, escuchando y acompañando a las familias, ha marcado la trayectoria de Juan Carlos Barragán.

A diferencia de quienes aparecen solo durante los procesos electorales, Barragán ha mantenido una presencia constante en el territorio, caminando casa por casa y trabajando mano a mano con las y los morelianos para conocer sus necesidades y buscar soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad.

Ese trabajo también se refleja en las mediciones de opinión pública, donde ha registrado resultados destacados tanto en las preferencias internas de Morena como en los escenarios de competencia frente a otras fuerzas políticas.

Para Barragán, el respaldo ciudadano no se construye con discursos ni campañas temporales, sino con años de cercanía, compromiso y trabajo junto a la gente.

“Morelia no se conoce desde un escritorio, se conoce caminando sus calles, entrando a sus colonias, escuchando a las familias y conociendo sus problemas de la puerta de la casa para adentro. Llevamos más de 20 años haciendo ese trabajo, siempre de la mano de la gente”, ha expresado.

El legislador sostiene que la transformación de Morelia requiere conocer de primera mano las necesidades de sus habitantes, desde los servicios básicos hasta las oportunidades para las familias, las mujeres, las personas adultas mayores y los sectores que históricamente han sido olvidados.