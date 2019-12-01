Jóvenes deben alzar la voz ante falta de cuidado en recursos naturales de Morelia: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- Como jóvenes deben involucrarse, alzar la voz y no normalizar el daño que las autoridades permiten al medio ambiente y sus recursos naturales, clara muestra es el municipio de Morelia, donde no se ha hecho algo contundente para impedir la tala del bosque del sur de la capital michoacana, aseguró Memo Valencia, dirigente estatal del PRI.

"Si tuviéramos autoridades que no se tomaran fotos sembrando arbolitos, eso se me hace hasta ridículo, perdón decirlo como es, es ridículo que una autoridad vaya y se tome una foto sembrando arbolitos cuando lo que debería de hacer es ir y ponerle un alto a los talamontes que a diario exterminan hectáreas enteras de bosque. Y bueno, pues esas autoridades han llevado a Morelia a convertirse en lo que hoy es, una ciudad no solamente violenta, sin desarrollo, sino que también es una ciudad en la que ya no se piensa las próximas generaciones", afirmó.

Durante una reforestación organizada por la Red de Jóvenes por México en Michoacán, el líder priista les pidió también a los revolucionarios hacer "pública su indignación, que se manifiesten. Antes uno no se podía manifestar. Ahorita ya cualquiera que tiene un Facebook o un Instagram puede alzar la voz, puede uno utilizar las redes sociales para un sentido positivo, no para estar ahí todo el día perdiendo el tiempo, no, hay que utilizarlas para alzar la voz", dijo.

La regidora por Morelia, Edna Martínez Nambo, concordó con el dirigente del PRI, y abundó que es tarea de todos cuidar los recursos naturales, así como también es deber de las autoridades su defensa, cosa que no se ve en Morelia, pero si la deforestación.

"Lamentablemente en el gobierno municipal hacen alarde de que es un gobierno que tiene una visión en donde hay parques verdes por toda la ciudad, y yo quiero decirles que es una falsedad, eso no es cierto.

Posiblemente el único parque lineal que se realizó en las administraciones del actual alcalde, que por cierto ya tiene 7 años, es exclusivamente el que está en las orillas del río. Todo lo demás que vemos desde arriba, desde la Loma de Santa María, son áreas verdes que se tienen desde hace décadas en todas las plazas públicas, en el Boulevard García de León, en Camelinas, en Ventura Puente, una parte de Avenida Nocupétaro, esta zona de El Punhuato, pero también es cierto que hay muchísima deforestación de aquel lado de la Loma de Santa María, en donde no se ha hecho absolutamente nada", mencionó.

Por su parte, la dirigente del PRI en Morelia, Carolina Tomas Flores, reconoció el trabajo de la Red de Jóvenes por México en Michoacán y pidió que hagan valer sus espacios obtenidos por medio de la lucha de muchos años desde el PRI para actividades que defiendan los derechos de este sector.

Finalmente, Karina Cárdenas, dirigente de la Red de Jóvenes por México en Michoacán, reconoció que la reforestación realizada en el Cerro de El Punhuato "es muy simbólica, porque así como los árboles representan el futuro de nuestra sociedad, del medio ambiente en el cual nos desarrollamos, también nosotros nos desarrollamos, y hoy nos corresponde luchar por nuestros derechos, hoy nos corresponde ser parte de la historia que se construye día con día, y no tengamos duda, el país que se está construyendo, las reformas que se están construyendo en este momento, y se aprueban sin nuestro consentimiento, van a tener una afectación directa en nosotros y también en las futuras generaciones", señaló.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; la dirigente del Movimiento Territorial, Sofía Ulloa; así como Fernando Gómez Dorazco, secretario general del PRI en Morelia.