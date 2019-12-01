Joven de 18 años es trasladado en helicóptero tras sufrir lesión facial en obra en Tláhuac

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 19:14:29

Ciudad de México a 20 de febrero de 2026.- Un joven de 18 años, fue trasladado de emergencia vía aérea luego de sufrir una caída en la que se le atravesó una barra metálica en el rostro mientras laboraba en una construcción en la alcaldía Tláhuac.

El accidente ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Amado Nervo. Tras el reporte, personal médico determinó que, debido a la gravedad de la herida, era necesario agilizar su traslado a un hospital con capacidad para brindarle atención especializada.

A solicitud del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), realizaron el operativo aéreo.

El joven, identificado como Brayan de Jesús Barrera, fue abordado por helicóptero en el helipuerto del Hospital General Dr. Enrique Cabrera (Belisario Domínguez), en Iztapalapa. Posteriormente, la aeronave se dirigió hacia la alcaldía Miguel Hidalgo, donde aterrizó en un punto acordado sobre la calzada México-Tacuba.

En ese lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana continuaron el traslado por vía terrestre al Hospital General Rubén Leñero, donde el joven recibirá la atención médica especializada que requiere.