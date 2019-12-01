Jornada laboral de 40 horas debe garantizar descanso digno y vida familiar de inmediato: Armando Tejeda

Ciudad de México, 24 de febrero de 2026.- Tras rechazar la simulación del gobierno federal de Morena, que finge preocupación por los trabajadores, el diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid, afirmó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales es una medida justa, humana y necesaria para dignificar el trabajo en México, pero debe incluir ajustes legislativos reales que garanticen el descanso digno y la vida familiar desde su entrada en vigor, y no hasta el 2030 como propone la federación.

Durante la votación y aprobación de la reforma laboral, Tejeda Cid señaló que la iniciativa debe fortalecerse para cumplir su objetivo central: mejorar verdaderamente la calidad de vida de las y los trabajadores.

En ese sentido, respaldó la propuesta de las y los legisladores panistas para consignar en la ley, de forma clara e innegociable, el derecho a dos días de descanso por cada cinco laborados, sin que este derecho quede sujeto a acuerdos internos entre patrón y trabajador.

“Lo que se requiere es tiempo libre real para disfrutar y convivir en familia, para estar presentes en el desarrollo de nuestros hijos, inculcar valores y estrechar lazos. Un descanso digno también se traduce en mayor productividad, pero ese cambio debe ser positivo y efectivo para todos los trabajadores”, enfatizó.

Tras analizar la iniciativa, el legislador panista advirtió que permitir hasta 12 horas extras semanales —aunque se paguen al 100 % adicional— podría generar jornadas de hasta 52 horas, lo que contradice por completo el espíritu de la reforma, orientada a garantizar mayor descanso y productividad.

“Esta reforma no puede quedarse en cambios superficiales. Es indispensable garantizar calidad de vida y descanso digno a las y los trabajadores”, subrayó.

Tejeda Cid detalló que, según cifras oficiales, el 24.7 % de las personas trabajadoras en México labora más de 48 horas a la semana y el 75 % padece estrés laboral. Estas cifras, dijo, evidencian la urgencia de fortalecer la reforma con las adecuaciones necesarias para proteger la salud física, mental y emocional.

“Acción Nacional apoyará todas las iniciativas que realmente mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos, pero también alzará la voz cuando las reformas no establezcan garantías claras y efectivas para el bienestar de quienes sostienen al país con su trabajo”, expresó.

Finalmente, señaló que no solamente la reducción de la jornada laboral es una forma de apoyar a los trabajadores, si no aprobar la eliminación del Impuesto Sobre la Renta en el aguinaldo como presentó Acción Nacional en noviembre del 2025 y que Morena y sus aliados votaron en contra.