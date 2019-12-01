Jornada de Semigrante beneficia a más de 50 personas en Gabriel Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:24:24

Gabriel Zamora, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Más de 50 personas fueron beneficiadas durante una jornada de trámites y servicios realizada por la Secretaría del Migrante (Semigrante) en el municipio de Gabriel Zamora, donde se brindó atención relacionada con el programa Reencuentro Familiar (Refami), tarjetas Orgullo Migrante y traducción de documentos.

Durante la actividad estuvo presente la presidenta municipal, Vilma Yessenia Maldonado Correa, quien acompañó esta jornada de atención dirigida a las personas migrantes y sus familias.

A través del programa Refami, la dependencia brinda acompañamiento a personas adultas mayores durante el proceso de solicitud de visa para facilitar el reencuentro con sus hijas e hijos que radican en Estados Unidos.

Por su parte, las tarjetas Orgullo Migrante ofrecen acceso a descuentos y beneficios en establecimientos participantes, mientras que el servicio gratuito de traducción apoya en trámites legales, escolares y administrativos al trasladar documentos oficiales del inglés al español y viceversa.

Con estas jornadas, se mantiene la atención directa en los municipios para acercar programas y servicios a las personas migrantes y sus familias, así como facilitar el acceso a los distintos apoyos que ofrece la dependencia.