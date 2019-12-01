Jorge Álvarez Máynez abre camino a las juventudes; Víctor Manríquez refrenda compromiso de MC en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- El diálogo directo con las juventudes es fundamental para construir nuevas propuestas y abrir mayores espacios de participación en la vida pública, destacó Víctor Manríquez González, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, al reconocer la relevancia del encuentro que sostuvo el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, con estudiantes de la Universidad Latina de América en Morelia.

Durante el conversatorio “Pensar México: jóvenes, democracia y futuro”, realizado en Morelia, Jorge Álvarez Máynez intercambió ideas con estudiantes sobre los desafíos que enfrenta el país, el papel de las nuevas generaciones en la democracia y la importancia de involucrarse en las decisiones que definirán el rumbo de México.

A nombre de Movimiento Ciudadano Michoacán, Víctor Manríquez González resaltó la importancia de que las juventudes cuenten con espacios donde puedan expresar sus inquietudes, compartir propuestas y dialogar directamente con quienes participan en la vida pública nacional, pues sus perspectivas contribuyen a enriquecer la discusión sobre los principales retos del país.

El dirigente estatal señaló que las nuevas generaciones tienen mucho que aportar a la construcción de una sociedad con mayores oportunidades, donde sus ideas sean escuchadas y puedan traducirse en propuestas relacionadas con la educación, el empleo, la innovación, la participación ciudadana y el desarrollo de sus comunidades.

Asimismo, destacó el liderazgo nacional de Jorge Álvarez Máynez y la importancia de mantener una agenda cercana a las juventudes, tanto en el ámbito nacional como en Michoacán, mediante espacios de diálogo que permitan conocer sus preocupaciones y fortalecer su participación en los asuntos públicos.

Víctor Manríquez González reiteró que Movimiento Ciudadano Michoacán mantiene el compromiso de impulsar la participación de las y los jóvenes, reconocer su capacidad para proponer soluciones y generar condiciones para que formen parte activa de las decisiones que inciden en el presente y futuro de la entidad.

El encuentro en la Universidad Latina de América puso sobre la mesa la importancia de escuchar a las nuevas generaciones y abrir canales de participación para que sus ideas contribuyan a construir alternativas para México y Michoacán, con una visión de futuro que coloque a las juventudes en el centro de la conversación pública.