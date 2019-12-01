Jiquilpan se suma al Mundial Social con una nueva cancha en la Colonia Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 22:51:03

Jiquilpan, Michoacán, 9 de marzo de 2026.– Jiquilpan se suma al Mundial Social, una iniciativa impulsada por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que busca fortalecer las comunidades, la cultura y el turismo en todo el país.

Como parte de este programa, se construirá una cancha de fútbol en la Colonia Independencia, brindando a las y los jóvenes un nuevo espacio para la práctica deportiva y la sana convivencia.

El Gobierno Municipal agradece al Gobierno de México por incluir a Jiquilpan en este importante proyecto que impulsa el deporte y el desarrollo comunitario.