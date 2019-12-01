Jiquilpan le pone la muestra a Michoacán en inclusión: Octavio Ocampo

Jiquilpan le pone la muestra a Michoacán en inclusión: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 18:20:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 29 de junio del 2026.- Al asistir como invitado de honor a la inauguración del Instituto de la Discapacidad de Jiquilpan (INDIS), el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo reconoció la visión institucional y la sensibilidad social de la administración del presidente municipal, Gerardo Olloqui, al consolidar un espacio permanente que garantiza la inclusión y la atención médica especializada para las familias de la región de la Ciénega de Chapala.

Durante el corte de listón de esta obra con alto impacto social, Ocampo destacó el avance legal y presupuestal que representa este nuevo organismo. “Hay que dimensionar el tamaño de lo que hoy se logra aquí. Es el único Municipio que han tenido la sensibilidad de crear un Instituto Autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, esto es garantizar un derecho humano para siempre. Hoy Jiquilpan y la Ciénega le ponen la muestra a todo Michoacán”, sentenció el legislador.

El diputado local felicitó al alcalde Gerardo Olloqui, a su esposa Andrea y a su equipo de trabajo por priorizar proyectos de infraestructura que eliminan barreras urbanas y sociales. Sostuvo que el éxito de los buenos gobiernos locales radica en dar resultados reales y palpables a las demandas más nobles de la ciudadanía. 

Finalmente, Octavio Ocampo puntualizó que su ruta de trabajo continuará desplegada al 100 por ciento por todo el territorio estatal, acompañando las causas más sentidas de la sociedad y respaldando las acciones que construyen igualdad de oportunidades para recuperar la grandeza de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a presunto homicida detenido tras ataque armado en el centro de Salamanca
Cae banda de asaltantes en Querétaro; uno de los detenidos es policía federal 
Querétaro: Aparatoso accidente en Paseo de la República deja a una persona herida
Accidente en la autopista México-Querétaro deja un vehículo quemado
Más información de la categoria
"Impuesto criminal" dispara 60% el costo de la vida en Buenavista: Lupe Mora
Segunda explosión en un día sacude Apatzingán, Michoacán; mina hiere a un militar y recrudece la crisis de seguridad en la administración de Fanny Arreola
Nueva explosión de mina en Apatzingán, Michoacán; campesino resulta herido mientras la crisis el gobierno de Fanny Arreola se agrava
Descubren zoológico clandestino en Chalco; rescatan a un tigre, un león y dos pumas
Comentarios