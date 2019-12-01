Jiquilpan le pone la muestra a Michoacán en inclusión: Octavio Ocampo

Jiquilpan, Michoacán, a 29 de junio del 2026.- Al asistir como invitado de honor a la inauguración del Instituto de la Discapacidad de Jiquilpan (INDIS), el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo reconoció la visión institucional y la sensibilidad social de la administración del presidente municipal, Gerardo Olloqui, al consolidar un espacio permanente que garantiza la inclusión y la atención médica especializada para las familias de la región de la Ciénega de Chapala.

Durante el corte de listón de esta obra con alto impacto social, Ocampo destacó el avance legal y presupuestal que representa este nuevo organismo. “Hay que dimensionar el tamaño de lo que hoy se logra aquí. Es el único Municipio que han tenido la sensibilidad de crear un Instituto Autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, esto es garantizar un derecho humano para siempre. Hoy Jiquilpan y la Ciénega le ponen la muestra a todo Michoacán”, sentenció el legislador.

El diputado local felicitó al alcalde Gerardo Olloqui, a su esposa Andrea y a su equipo de trabajo por priorizar proyectos de infraestructura que eliminan barreras urbanas y sociales. Sostuvo que el éxito de los buenos gobiernos locales radica en dar resultados reales y palpables a las demandas más nobles de la ciudadanía.

Finalmente, Octavio Ocampo puntualizó que su ruta de trabajo continuará desplegada al 100 por ciento por todo el territorio estatal, acompañando las causas más sentidas de la sociedad y respaldando las acciones que construyen igualdad de oportunidades para recuperar la grandeza de Michoacán.