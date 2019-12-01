Vinculan a proceso a presunto homicida detenido tras ataque armado en el centro de Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 18:32:05

Salamanca, Gto., 29 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Francisco Guillermo "N", alias "El Cala", señalado como presunto responsable del homicidio calificado de un hombre, ocurrido el pasado 17 de junio en la zona centro del municipio de Salamanca.

De acuerdo con la autoridad ministerial, durante la continuación de la audiencia inicial el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados suficientes por la jueza de Control para establecer la probable participación del imputado en el crimen.

Las investigaciones indican que alrededor de las 13:00 horas del 17 de junio, la víctima caminaba junto a otra persona sobre la calle Álvaro Obregón, en el primer cuadro de la ciudad, cuando fue interceptada por un sujeto que viajaba en motocicleta.

Presuntamente, el agresor se aproximó y disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien murió de manera instantánea a consecuencia de las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego.

Tras la agresión, agentes de Investigación Criminal que se encontraban en las inmediaciones reaccionaron de inmediato e iniciaron una persecución que culminó con la detención de Francisco Guillermo "N" en un callejón de la calle Revolución, en la colonia Nativitas.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal.

Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía fortalecerá la carpeta de investigación con el objetivo de sustentar la acusación y buscar una sentencia conforme a derecho.