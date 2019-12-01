Incendio de bodega en Villamar, Michoacán, moviliza a bomberos de diferentes municipios

Incendio de bodega en Villamar, Michoacán, moviliza a bomberos de diferentes municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 20:15:07
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Villamar, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Un incendio registrado en una bodega de la empresa Sidamex movilizó a cuerpos de bomberos de al menos cinco municipios. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el siniestro, por lo que, debido a su magnitud, se desplegó un operativo con la participación de bomberos de Villamar, Jiquilpan, Venustiano Carranza, Pajacuarán y Chavinda.

Los cuerpos de emergencia continúan trabajando en el lugar para controlar y sofocar el fuego, mientras se desconocen las causas que originaron el incendio.

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