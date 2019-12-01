"Impuesto criminal" dispara 60% el costo de la vida en Buenavista: Lupe Mora

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2026.- El costo de la vida en el municipio de Buenavista, Michoacán, se encuentra bajo el control del crimen organizado, denunció Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana.

El activista indicó que la población sigue sometida a lo que llamó el "impuesto criminal", el cual ha disparado los precios de los alimentos básicos hasta en un 60%, una situación que atribuyó directamente a la omisión de lo que calificó como un "narcogobierno" encabezado por Morena.

Mora Chávez enlistó los precios que predominan en las comunidades para diversos productos de la canasta básica: "Desde que están ellos ahí, la carne de res la pagamos de 240 a 280 pesos; la de puerco subió de 100 a 150; y el pollo, que estaba en 90, ahorita lo estamos pagando a 150 pesos. La cerveza, el refresco y toda la canasta básica nos la cobran carísima por las cuotas", apuntó el líder social.

Para el hermano de Hipólito Mora, el encarecimiento de los alimentos es permitido por las autoridades federales y estatales.

"¿A quién le podemos reclamar? Los encargados de cuidar nuestra seguridad es Morena, y es Morena la que nos tiene totalmente olvidados. Hay personas que se molestan porque uno habla del narcogobierno que tenemos, pero es la realidad”, expresó.

Ante el control territorial de los grupos delictivos, Mora Chávez hizo un llamado a los michoacanos a utilizar el proceso electoral de 2027 como la única herramienta efectiva para desarticular el régimen actual.

“Yo invito a los mexicanos a que alcen la voz, que luchen. No los estoy invitando a tomar las armas; hay otra arma de más valor y es mejor: son las urnas. No le den ningún voto a Morena en el 27, porque votar por Morena es como votar por el narco. No podemos seguir así”, sentenció.

El reclamo de Mora Chávez se registró en el marco del tercer aniversario luctuoso de Hipólito Mora Chávez, quien en vida denunciaba que en la Tierra Caliente las familias "pagaban el doble por comer".