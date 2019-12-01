Detienen en Lázaro Cárdenas a presunta responsable de homicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 20:40:34

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 29 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la aprehensión de Rosalva "N", de 32 años de edad y de oficio estilista, señalada por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso, cometido en agravio de un hombre el pasado 15 de abril en el municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las autoridades, la detención se realizó durante un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Aníbal Ponce.

Los hechos ocurrieron en una habitación de un motel ubicado en la tenencia de Guacamayas, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas. Ese día, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas producidas por arma blanca.

Conforme avanzaron las investigaciones, la víctima fue identificada como Carlos A. C.

Tras su detención, Rosalva "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.