Capturan a presunto responsable de violación equiparada en agravio de una menor en Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Junio de 2026 a las 20:22:39

Morelia, Michoacán, 29 de junio de 2026.- Luis David “N”, quien es señalado por su presunta participación en el delito de violación equiparada, cometido en agravio de su hijastra de 13 años en el municipio de Tarímbaro, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular, se informó que con base en las investigaciones, entre 2024 y 2025, el investigado atacó sexualmente a la víctima en diversas ocasiones.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se integró la Carpeta de Investigación y se recabaron datos de prueba de la posible participación de Luis David “N” en el ilícito, quien fue detenido con base en una orden de aprehensión.

Tras su detención, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, la cual habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.