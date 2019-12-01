Jeovana Alcántar, realizó la décima segunda entrega de material subsidiado, dentro del Programa de Apoyos Sociales en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 15:27:20
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y el director de Desarrollo Social, encabezó la Décima Segunda entrega de material subsidiado dentro del Programa de Apoyos Sociales que lleva a cabo el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, el evento se efectuó en la Plaza del Migrante en presencia de los beneficiados de este programa.

La alcaldesa, manifestó su alegría de estar en esta décima segunda entrega de apoyos sociales en beneficio de la ciudadanía que ha depositado su confianza en este gobierno cercano, humano y comprometido; reconoció el trabajo del Arq. Martín Marín y su equipo de trabajo que a lo largo de esta administración han estado atendiendo a cada uno de los ciudadanos, llevando la información de estos programas sociales a las colonias de esta cabecera municipal, tenencias y comunidades.

Destacó que aparte de esta décima segunda entrega de apoyos sociales donde se benefician a más de 136 familias del municipio, esta administración ha entregado 200 obras concluidas entre las cuales destacan pavimentaciones, caminos de acceso a tenencias y comunidades, agua potable, drenajes sanitarios, aulas, techumbres, bardas perimetrales en instituciones educativas, más de 3,000 apoyos médicos y este año 2026 no será la excepción porque se redoblarán esfuerzos.

Expresó que con verdadera voluntad y sumando esfuerzos, se logrará avanzar, dejando atrás ese rezago histórico que se tenía, por lo que los exhortó a seguir trabajando de manera conjunta para lograr el verdadero cambio y el desarrollo pleno de nuestro municipio.

En esta ocasión se entregaron 30 calentadores solares, 45 tinacos, 146 plasti-teja, 7 juegos de baños, 2 bombas de 1/2 hp, una bomba de 1 hp, 3 estufas ecológicas, 21 paquetes que contiene tinaco, calentador y bomba, 4 estufas de gas con comal, 2 molinos de mesa, 1 rollo de alambre, un par de botas, 2 paquetes de carretillas, una prensa para tortillas, 7 lonas, un toldo, 4 productos de acero y 32 eco láminas de 3x64 centímetros.

 

