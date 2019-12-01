Jeovana Alcántar preside segundo concurso interno de altares en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 24 de octubre de 2026.- Con la finalidad de conservar nuestras tradiciones y costumbre, así como estrechar lazos de amistad y trabajo en equipo, el Gobierno Municipal de Hidalgo que encabeza la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, llevó a cabo por segunda vez consecutiva y con gran éxito, el concurso interno de altares, en el marco de nuestra Feria Regional de Todos los Santos 2026 “Música, Sabor y Tradición” con la participación de las diversas direcciones que conforma el Ayuntamiento, rindiendo tributo y recordando a personajes de diferentes sectores de la sociedad Hidalguense y de la farándula nacional, resultando dos primeros por el concepto de las tradiciones para la Dirección Jurídica-Sindicatura y por su creatividad e innovación para el DIF Municipal

La alcaldesa, Jeovana Alcántar, quien estuvo acompañada de Regidores y funcionarios Municipales, agradeció a todos los trabajadores que forman parte de esta administración de la cual se honra en presidir, por atender el llamado con esta convocatoria, por tener la misma visión y compartir la idea de conservar nuestras tradiciones y fomentar nuestra cultura en víspera del arranque de la Feria Regional de Todos los Santos y la celebración del día de muertos.

Dijo que para ella todos los altares son ganadores, porque se han elaborado con mucho corazón y respeto homenajeando a personajes y seres queridos que ya partieron, terminó diciendo, gracias por su compañerismo, por su deseo de colaborar siempre en equipo y entregar los resultados que la ciudadanía merece.

Indicó que cada uno de los que hoy conforman la administración, son factor importante para que las tareas y resultados hoy se estén llevando a cabo, reconoció ese trabajo en equipo que han estado realizando; comentó que la tarea de los jueces no fue sencilla porque todos los altares son maravillosos, pero sabe que los resultados los darán con la mayor responsabilidad tomando en cuenta todos los detalles que tienen que visualizar.

En este concurso, participaron Presidencia y Oficialía Mayor con su altar de exhibición dedicado a Don Miguel Hidalgo y Costilla, Tesorería, DIF Municipal, Desarrollo Económico-Turismo -Centro Cultural, Instituto de Educación y Cultura Instituto Ciudadhidalguense de la Juventud, Dirección de Desarrollo Forestal y Rural, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Servicios Públicos, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Secretaria-Contraloría, Jurídico-Sindicatura, Comunicación Social-Desarrollo Social, Instituto Ciudadhidalguense de la Mujer, Desarrollo Urbano.

Luego que se realizó el recorrido, donde el jurado calificador encabezado por la C.P. Verónica Alcántar Ruiz, directora de la UVAQ y presidenta del Patronato del Museo Tlaximaloyan, calificaron todos los detalles de un altar de muertos, se dio a conocer los siguientes resultados: Tercer Lugar, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con su altar Frida Khalo y Diego Rivera; Segundo Lugar, Instituto de Educación y Cultura Instituto Ciudadhidalguense de la Juventud con su altar dedicado a el Maestro Vicente Ortiz Carrillo; Primer Lugar abocado con los aspectos de tradiciones el Altar de la Dirección Jurídica-Sindicatura con el altar dedicado a Don Fructuoso, mientras que el primer lugar por su creatividad e innovación para el DIF Municipal con su altar dedicado a Efraín Hernández Xolocotzi, cada una de las direcciones participantes, recibieron un reconocimiento y los ganadores premios en efectivo.