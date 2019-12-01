Jeovana Alcántar, inauguró la Semana Nacional de Salud Pública en el CONALEP Plantel Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- En presencia de Autoridades Educativas, Estatales, Municipales y de Salud, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, inauguró el Arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025 que se llevó a cabo en los Patios del CONALEP Plantel Ciudad Hidalgo.

Al dirigirse a los presentes, la alcaldesa municipal, agradeció la invitación para estar presente en este arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, donde reiteró el compromiso que tiene su administración en el tema de salud para que, en el municipio de Hidalgo, cada vez se fortalezca el derecho a la salud sobre todo en los pequeños y pequeñas porque es un derecho que tiene la sociedad de tener servicios de salud dignos y sean atendidos de manera correcta.

Reconoció el gran esfuerzo de la Dr. Tania Rojas, Directora del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo y de todo su personal como médicos, enfermeras y administrativos que colaboran en el sector salud; indicó que estará siempre atenta para escuchar sus necesidades y darle solución inmediata.

Exhortó a toda la sociedad, para que se acerquen al Centro de Salud y conozcan los servicios y actividades que en esta semana nacional de salud se estarán llevando a cabo, porque un chequeo a tiempo, nos puede ayudar a prevenir enfermedades como la hipertensión, la diabetes y muchas otras, expresó que es momento que todos se vuelvan promotores de la salud, para que la población aproveche de estos servicios de salud, recordando que Juntos y Juntas Avanzamos, más que un lema es una realidad.

Más tarde, Jeovana Alcántar, inauguró esta Semana Nacional de Salud Pública, con la cual se inician una serie de actividades encaminadas al mejoramiento de la salud de los ciudadanos, con aplicación de vacunas, chequeo médico entre otras, para que acudan al centro de salud más cercano.