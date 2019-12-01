Jeovana Alcántar inaugura obra integral en tenencia de San Antonio Villalongín

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 20 de febrero de 2026.- En intensa gira de trabajo por la Tenencia de San Antonio Villalongín, La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y el jefe de Tenencia, Alejandro Pérez Rojas, inauguró la obra integral que consistió en la Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable, tomas domiciliarias, drenaje sanitario, descargas sanitarias, alumbrado público y pavimentación con concreto hidráulico de la calle Santo Domingo, en la Tenencia de San Antonio Villalongín, perteneciente al Municipio de Hidalgo.

La alcaldesa, manifestó su alegría de estar en la Tenencia de San Antonio Villalongín entregando una obra más de las varias que se han realizado en este lugar en favor de sus habitantes, obras y acciones que fortalecen el entorno e imagen del lugar; agradeció el respaldo que siempre han tenido los integrantes del cabildo ya que sin su apoyo estas obras no se hubieran realizado.

Agregó que con el gran trabajo del personal de obras públicas se han entregado obras de calidad, dijo que se está avanzando, reduciendo ese rezago que se venia viviendo en administraciones pasadas y hoy con el esfuerzo de todos que han puesto la verdadera voluntad de trabajar entre ciudadanía y gobierno, se están cambiando esas malas prácticas para entregar los resultados que la población merece.

Esta obra se suma a las más de 230 obras que se han inaugurado en esta administración, siendo un hecho histórico, manifestando que, con verdadera voluntad, se hacen cosas positivas en favor de la ciudadanía, comentó que el recurso se debe de aplicar en las necesidades de la gente; reafirmó su compromiso de seguir trabajando no solo con San Antonio Vilallongín, sino con todas las tenencias del municipio de Hidalgo y colonias de la cabecera municipal.

Antes en los patios de la Escuela Primaria Educación y Patria, recibió una donación por parte del Sr. Jesús Suárez Soto, cuatro obras pictóricas (pinturas al óleo) del artista Antonio Méndez Suárez, oriundo de ese lugar, mismas que se podrán admirar en el Palacio Municipal.

Dentro de las especificaciones de esta obra integral, se llevaron a cabo, los trabajos que a continuación se describen, 130.50 metros lineales de drenaje sanitario con tubo de 12 pulgadas, 13 descargas domiciliarias, 118.50 metros lineales de línea de conducción de agua potable con tubo de P.V.C. hidráulico de 2 pulgadas, 13 tomas domiciliarias, 429.66 metros lineales de guarnición de concreto, 179.73 metros cuadrados de banqueta de concreto, 1,542 metros cuadrados de pavimentación hidráulico de 20 centímetros de espesor y 5 luminarias solares para alumbrado público.