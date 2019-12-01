Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 26 de noviembre de 2026.- En intensa gira de trabajo, la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, inauguró la primera etapa de la barda perimetral del Conalep Plantel Ciudad Hidalgo ubicado en el Rincón de Dolores de esta ciudad, beneficiando a más de 1000 estudiantes que tendrán mayor seguridad en dicho plantel educativo.

La alcaldesa, Jeovana Alcántar, expresó estar muy contenta y honrada por como la reciben en esta institución para entregar una obra más en beneficio de los alumnos y maestros que tienen el deseo profundo de salir adelante para coadyuvar en el desarrollo de este municipio; dijo que hoy para esta administración las juventudes forman un eje prioritario para impulsar las acciones que se deben de emprender para el bienestar de todos, en sus manos esta el futuro y el presente que queremos y merecemos.

Agregó que esta acción, se suma a las más de 300 obras que se han realizado en el municipio de Hidalgo, acciones que ninguna administración pasada había hecho, dijo que se encontró un municipio abandonado en todos los rubros y más en lo educativo, por lo que se esta combatiendo y para esto se requiere la suma de esfuerzos de todos los sectores para seguir abatiendo la desigualdad y la injusticia social.

Dijo que la llave que abre las puertas a donde quiera que vayan sin duda alguna es la educación, por lo que los invitó a que se sigan preparando para que logren sus sueños y que nadie les diga que no pueden; reiteró su compromiso con todas las instituciones del municipio para trabajar juntos y lograr cosas importantes como hasta ahora se ha hecho, se ha logrado construir techumbres, bardas perimetrales, módulo de baños, aulas, pavimentaciones, caminos de acceso, drenajes, alumbrado público, introducción de agua potable y muchas otras obras en beneficio de la sociedad.

Finalmente indicó que hay mucho por hacer, pero con el trabajo conjunto tendrán fuerza para seguir demostrando que cuando se camina de la mano con la gente se logran buenos resultados, recordando que Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

En esta primera etapa de la barda perimetral del Conalep se realizaron los siguientes trabajos: 200 ml de barda conformada por 101.13 M3 de muro de mampostería de piedra, 9 zapata aislada con sus dados de cimentación, 250.71 ml de castillo de concreto de 0.15x 0.20, 200 ml de cadena de desplante de 0.15 x 0.25 cm, 340.68 M2 de muro de block.199.46 ml de cadena cerramiento de 0.15 x 0.25 cm, 32.34 ml de tubería corrugado de 12 pulgadas de diámetro, 59.83 M2 de banqueta de concreto simple de 10 cm, 32.34 ml de guarnición de concreto sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm, 32.34 ml de pintura de tráfico amarilla en guarniciones.