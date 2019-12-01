Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 26 de noviembre de 2026.- Cumpliendo con los compromisos adquiridos con la educación, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, inauguró un aula didáctica en el Jardín de niños Juan Luis Vives de la col. Rosa de Castilla de esta Ciudad, beneficiando a más de 100 alumnos que tendrán mejores espacios para aspirar a una educación de calidad.

La alcaldesa fue recibida por la directora del Plantel Lourdes Correa Vargas, quien le agradeció profundamente el apoyo recibido para que las niñas y los niños tengan espacios dignos donde puedan recibir su educación preescolar; Jeovana Alcántar, reconoció el trabajo que realizan directivos, maestros y padres de familia para que estos infantes cuenten con espacios seguros, reiteró el compromiso de esta administración de seguir buscando la forma de poder aterrizar beneficios para esta institución educativa.

Desde el primer día de esta administración, se comprometió a apoyar a la educación, porque es la herramienta más importante que pueden tener las niñas y niños que son un lienzo en blanco donde se tendrá que diseñar y plasmar la semilla del conocimiento, la solidaridad, la empatía y el respeto, valores que vienen desde el hogar y que hoy se están perdiendo.

Reconoció también el trabajo del personal de la Dirección de Obras Públicas que han llevado a cabo obras de calidad; a los regidores por su respaldo para que estas acciones sean una realidad; dijo que esta aula didáctica se suma a las más de 300 obras que se han entregado en esta administración.

Comentó que a lo largo de la administración se han construido techumbres, aulas, bardas perimetrales, caminos de acceso, pavimentaciones, conducción de agua potable, tanques de almacenamiento de agua entre muchas otras obras en beneficio de la ciudadanía.

Dijo que cuando asumió esta responsabilidad de gobernar con sensibilidad y sentido humanista se ha complido al responder positivamente a las necesidades de la gente, gobernar es transformar realidades, dignificar la vida de la gente y abrir las puertas de oportunidades, invitó a los presentes a ser propositivos y sumarse a la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los que vivimos en este municipio de Hidalgo.

En esta aula de 8X6 metros, se ejecutaron los siguientes trabajos: 26 ml de zapatas corridas de 70 cm. de ancho y 15 cm. de espesor, 18.21 m2 de murete de enrase en cimientos con tabicón de concreto de 14 cm de espesor, 27 ml de cadena de desplante de 15X35 cm, 45.04 m2 de firme de concreto de 8 cm de espesor, 45.04 m2 de loseta de cerámica de 33X33 cm, 52.34 m2 de muro de tabique, 77.97 m2 de losa maciza de 10 cm de espesor, 194.53 m2 de aplanado en muro y plafón acabado fino, 197.58 m2 de pintura vinílica en muros, 9.84 m2 de cancelería de aluminio natural de 2” corrediza, una puerta multipanel de 0.90X2.50 m, 5 piezas de luminarias, 78.51 m2 de impermeabilizante asfáltico de 3.5mm.