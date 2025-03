Jeovana Alcántar, encabezó la Marcha Pacífica “Ola Violeta” que se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 10 de marzo de 2025.- El 8 de marzo es un día muy especial para todas las mujeres, día donde se reconoce la lucha que enfrentan diariamente por buscar la igualdad, la equidad y la justicia, día en que se recuerda con mucho respeto a muchas mujeres que en está lucha quedaron en el camino, así se expresó la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, al encabezar la Marcha Pacífica “Ola Violeta”, donde participaron mujeres de distintos sectores de la población, conmemorando el Día Internacional de la Mujer.

En la marcha que recorrió las principales calles de la Ciudad que terminó frente al Palacio Municipal, la alcaldesa manifestó que como sociedad tenemos un gran compromiso social con las generaciones venideras, un gran compromiso como mujeres; dijo que mujer en su diccionario significa valentía, lucha, fortaleza, amparo, cobijo; reconoció a todas las mujeres que participaron en esta marcha, manifestándoles que la Presidencia Municipal, es la casa de todos, mencionó que si algún día se sienten vulnerables, esta es la puerta que deben tocar y que siempre estará abierta para que encuentren cobijo y refugio.

Agregó que se siente honrada de ser la primer Presidenta Municipal y no solo fue una lucha de Jeovana Alcántar, sino de muchas mujeres que caminaron juntas como el día de hoy, las exhortó para que sean verdaderamente sororas y no solo el 8 de marzo, porque son mujeres todos los días del año; dijo que, en Hidalgo, no permitirá ni tolerará la violencia contra las mujeres.

Reconoció el esfuerzo que realizan a diario las mujeres de todos los sectores de la población, a quien les pidió hagan una verdadera reflexión, que se quieran, que cuando se miren en el espejo, se digan eres imparable, eres lo mejor, ofreció a todas su ayuda y respaldo, alzando la voz al unísono para decir aquí estamos las mujeres juntas, porque juntas, mencionó, son imparables e invencibles.

También hicieron el uso de la voz, la Regidora, Fabiola Flores Birruete, Titular de la Comisión de la Mujer y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, así como Claudia Edith García Ruiz, Mujer Activista por los Derechos de las Mujeres.