Jeovana Alcántar encabezó el acto conmemorativo del Día Internacional del Migrante

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Secretario del Migrante del Estado de Michoacán, Antonio Soto Sánchez y del Gerente Estatal de Financiera Para el Bienestar, Dagoberto Flores, encabezó el acto conmemorativo del Día Internacional del Migrante, el evento se llevó a cabo en la Plaza del Migrante de esta Ciudad, donde se entregaron reconocimientos a los galardonados migrantes 2025, entrega de Tarjetas y firma del convenio Orgullo Migrante.

La alcaldesa, manifestó su alegría de estar en este evento con grandes amigos como el Gerente Estatal de Financiera Para el Bienestar, Dagoberto Flores y Antonio Soto Sánchez, Secretario del Migrante en Michoacán, con quienes, de manera conjunta con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, han venido trabajando en programas que impulsan, protegen y apoyan a nuestros migrantes michoacanos.

Desde este lugar tan emblemático como la Plaza del Migrante, envió un mensaje a quienes por algún motivo tuvieron que dejar su tierra para buscar mejores condiciones de vida para sus familias; les mando un fuerte abrazo y sepan que en Hidalgo tienen una aliada en estos tiempos tan complicados que están viviendo en los Estados Unidos y a quienes regresan los espera con los brazos abiertos, con un reconocimiento profundo por su valentía y decisión de querer generar mejores condiciones para sus seres queridos.

Dijo que los migrantes son los principales motores económicos de nuestro municipio, por lo que les reconoce a todos; Alcántar Baca, celebró el que más de 197 familias reciben hoy su tarjeta migrante con los beneficios que otorga este programa del gobierno federal, estatal y el respaldo del Ayuntamiento que da el apoyo para coadyuvar en las tareas que se tengan que hacer para fortalecer los programas en beneficio de quien más lo necesita, con esta tarjeta también tendrán beneficios con descuentos del 50% en derechos municipales para obtener el pasaporte, 20% en licencia municipales, 40% en multas y recargos del impuesto predial y 10% en agua potable.

Pidió el apoyo de la sociedad para seguir trabajando y sacar adelante a nuestro municipio, comentó que de manera históricas, en lo que va de la administración, se han entregado casi 200 obras inauguradas como techumbres, bardas perimetrales, caminos de acceso en las instituciones educativas, pavimentaciones, drenajes, líneas de agua potable, que son servicios básicos que requiere la población, siendo un acto de justicia, expresó que hay mucho por hacer, pero con la coordinación y el esfuerzo de todos, se lograrán cosas extraordinarias para los habitantes de Hidalgo.

En este evento, fueron galardonados Diego Antonio Marín Bucio y Victoria García Gomez, con el reconocimiento Raíces Migrantes 2025 y se firmó el convenio de colaboración Orgullo Migrante entre el Ayuntamiento de Hidalgo, Secretaria del Migrante del Estado de Michoacán y la Financiera FINABIEN.