Jeovana Alcántar, brindó apoyo para la limpieza y desazolve de la fosa séptica del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar en coordinación con la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, brindó apoyo para la limpieza y desazolve de la fosa séptica del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, una acción de suma importancia para garantizar mejores condiciones de salud y atención digna para las y los ciudadanos del municipio y la región.

La alcaldesa, manifestó la importancia de trabajar de manera conjunta y sumar esfuerzos en favor de la salud de los habitantes de nuestro municipio; comentó que, en esta ocasión gracias a este esfuerzo conjunto, se logró apoyar al Director del Hospital Regional, Dr. Miguel Ángel Alcántar López, con la máquina desazolvadora mejor conocida como carro vactor.

Estos trabajos, tienen como propósito retirar todos aquellos residuos que tiene la fosa, evitando así un foco de contaminación que pudiera afectar la zona. Es importante destacar el acompañamiento del personal del SAPA que están atentos para colaborar con estos trabajos tan importantes que se llevan a cabo.

Reconoció el trabajo de los directivos del nosocomio y el esfuerzo que hacen diariamente por mantener en condiciones este hospital y dar atención a los pacientes que llegan a recibir atención médica, expresó que cuando se suman voluntades como hoy, los resultados se reflejan en beneficios reales para el Municipio de Hidalgo.

Reiteró el compromiso que se tiene con la sociedad de seguir trabajando en el rubro de la salud y atender las necesidades de las personas que más lo necesitan, porque en Hidalgo, Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema, es una realidad.

El Director del Hospital Regional, Dr. Miguel Ángel Alcántar López, agradeció profundamente a la Presidenta Municipal Jeovana Alcántar y a la Diputada Local, Teresita Herrera Maldonado, por las gestiones realizadas, así como el apoyo, para poder realizar los trabajos de desazolve de la fosa séptica de este nosocomio para el buen funcionamiento de este hospital que le da atención médica a cientos de pacientes diariamente.