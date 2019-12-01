Jeovana Alcántar apadrina generación 2023-2026 del CECyTEM 17 en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 10 de julio de 2026.- Es un privilegio y un honor ser madrina de generación de estos 344 jóvenes estudiantes que hoy concluyen su instrucción de bachillerato, lo anterior lo expresó la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, al asistir al acto de clausura del ciclo escolar 2025-2026 y graduación de la generación 2023-2026 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM 17) Plantel Ciudad Hidalgo.

En el acto que se realizó en conocido salón de la localidad, la alcaldesa manifestó su alegría por estar acompañando en estos momentos tan importantes a sus ahijadas y ahijados que hoy concluyen una etapa más en su formación académica; manifestó que el ser madrina de generación, no es solo acompañarlos en un acto, sino acompañarlos de hoy en adelante en todos sus esfuerzos académicos, debido a la situación económica que en ocasiones no es sencilla, por lo que estará dispuesta en todo momento a acompañarlos y guiarlos evitando la deserción escolar.

Los exhortó a que vivan el momento, disfruten, gocen esta etapa que están viviendo, pero con responsabilidad, porque es la mejor etapa que se tiene es la juventud, los invitó a que luchen en todo momento por sus sueños y a que nunca permitan que nadie les diga que no pueden lograrlo, que, si tropiezan, se levanten, y sigan adelante con la frente en alto demostrando lo importante que son.

Jeovana Alcántar, manifestó sentirse orgullosa de sus ahijadas y ahijados, cree en ellos y confía en que el día de mañana los encontrará siendo grandes profesionistas hombres y mujeres de bien que coadyuven en el desarrollo de nuestro municipio.

Reconoció el trabajo de los directivos, maestros y personal de apoyo de esta institución que con sus conocimientos les han dado las herramientas para que estos jóvenes se desarrollen en la vida académica, así mismo a los padres de familia, los felicitó por ese esfuerzo, desvelo, apoyo y sacrificio para guiar a sus hijos en esta tarea tan difícil.

Reiteró su compromiso con la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en particular con el CECyTEM 17 Plantel Ciudad Hidalgo, al conocer el trabajo y el amor que le tiene a este plantel la directora, María Esmeralda Melchor Peñaloza, con la que ha trabajado de la mano para lograr construir dos aulas y una barda perimetral, anunciando que vienen más acciones en favor de la institución.