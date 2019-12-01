¡Jalo por las Mamás llega a Morelia! Regístrate y recibe kits de pañales

Morelia, Michoacán, 10 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) abrió el registro en Morelia para la entrega de apoyos de la caravana Jalo por las Mamás. Esta estrategia busca ayudar a las mujeres mediante la entrega de pañales y el acceso a servicios integrales de salud y bienestar.

La titular de la dependencia, Alejandra Anguiano, invitó a las morelianas a realizar su registro para recibir los kits de pañales recaudados durante la colecta de Jalo por las Mamás, una iniciativa solidaria que fortalece el derecho al cuidado y respalda a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Explicó que para la entrega en la capital michoacana será necesario un registro previo, mediante el cual las participantes señalarán la colonia donde habitan, con el objetivo de organizar jornadas integrales y acercar los apoyos a distintos puntos estratégicos de Morelia. Podrán realizar su inscripción en el enlace https://michoacan.gob.mx/jalo-por-las-mamas/

Además de la entrega de los kits de pañales, la caravana desplegará jornadas de atención con información sobre el Sistema Estatal de Cuidados. También dispondrá de una unidad móvil que brindará asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, acercando beneficios gratuitos para las mujeres y sus familias.

Con estas acciones, Seimujer reafirma su compromiso de llevar los programas y servicios directamente a las colonias, fortaleciendo el acceso de las mujeres a redes de apoyo, cuidados y atención integral en todo el municipio.