Jackie Avilés presenta iniciativa para fortalecer la protección y seguridad de las mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 09:59:11
Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- La diputada Jackie Avilés Osorio, representante del Distrito III de Maravatío, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Artículo 60 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de reforzar el acompañamiento y la respuesta institucional en los momentos de mayor riesgo para las víctimas. 

La propuesta establece que, tras emitirse una orden de protección, las autoridades deberán dar seguimiento diario durante los primeros seis días y, posteriormente, aplicar un plan de acompañamiento personalizado, asegurando la continuidad de la protección según el nivel de riesgo de cada mujer.

La legisladora expresó que “nuestro compromiso es asegurar que ninguna mujer esté sola cuando más necesita apoyo. Esta reforma fortalece la supervisión de las órdenes de protección y coloca en el centro la vida y seguridad de las mujeres”.

Con esta iniciativa, la legisladora aseveró que “se busca avanzar hacia un Michoacán donde las mujeres cuenten con medidas reales y efectivas, que prevengan la revictimización y garanticen su derecho a vivir libres de violencia”.

